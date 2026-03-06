Ощадбанк заявляет о похищении 5 марта своих сотрудников, инкассаторских машин и ценностей в Венгрии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ощадбанка.

Задержание машин Ощадбанка в Венгрии

Сообщается, что 5 марта в Венгрии безосновательно задержали две машины инкассаторской службы Ощадбанка, в которых находились семь сотрудников инкассаторской бригады.

Инкассаторские машины осуществляли регулярную перевозку валюты и банковских металлов между Райффайзен Банком Австрии и Ощадбанком Украины. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами и действующими европейскими таможенными процедурами.

Согласно данным GPS-сигнала, задержанные автомобили Ощадбанка находятся в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии, говорится в сообщении.

Местонахождение автомобилей подтвердили посольство Украины в Венгрии и Министерство иностранных дел Украины. Где находятся сами инкассаторы, пока неизвестно.

В автомобилях Ощадбанка находилось $40 млн, €35 млн евро и 9 кг золота.

— Ощадбанк требует немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и их возвращения в Украину, — говорится в сообщении банка.

Реакция МИД Украины

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, в Венгрии незаконно задержали семерых граждан Украины. Причины действий венгерских правоохранителей до сих пор неизвестны, с задержанными нет возможности связаться.

— Фактически речь идет о том, что Венгрия взяла в заложники и украла деньги. Если это та “сила”, о которой сегодня заявил господин Орбан (премьер страны, — Ред.), то это сила преступной группировки. Это государственный терроризм и рэкет, — сказал Андрей Сибига.

Украина направила официальную ноту с требованием немедленного освобождения украинских граждан. Также МИД обратится к Европейскому Союзу, чтобы там дали четкую квалификацию действий Венгрии.

Как сообщает издание Европейская правда со ссылкой на собственные источники, Венгрия удерживает захваченные инкассаторские машины Ощадбанка на закрытой территории своего Антитеррористического центра.

Это подконтрольная венгерскому МВД силовая структура. Ранее центр уже привлекали для антиукраинских правительственных акций, например в случае с задержанием и выдворением украинского бывшего дипломата.

Реакция НБУ

В Национальном банке Украины также подчеркнули, что груз инкассаторских машин Ощадбанка был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок.

НБУ требует от властей Венгрии немедленного освобождения украинцев и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских автомобилей и груза.

