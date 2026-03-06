Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито погрожував йому на брифінгу 5 березня.

Обран звинуватив Зеленського у погрозах

Віктор Орбан написав у своєму профілі на Х, що Володимир Зеленський йому вчора погрожував на брифінгу.

– Президент Зеленський погрожує не мені. Він погрожує Угорщині. На жаль для нього, він не може завадити мені захищати угорські сім’ї, – заявив Орбан.

Також він знову заговорив про те, що Україна блокує постачання нафти до Угорщини через трубопровід Дружба.

– Вони (українська влада, – Ред.) не роблять нам послугу, вони не можуть торгуватися цим, це їхній обов’язок згідно з угодою, укладеною з Європейським Союзом. І я застосую всі засоби, щоб зламати цю нафтову блокаду, — додав Орбан.

Його підтримав словацький прем’єр Роберт Фіцо й пригрозив блокуванням кредиту від Євросоюзу на 90 млрд євро.

Він також у своєму дописі звернувся до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, президента Євроради Антоніо Кошти та до голови європейської дипломатії Каї Каллас із закликом “дистанціюватися від цих обурливих шантажних заяв”.

– Якщо президент України продовжить так поводитися, може статися так, що інші держави-члени ЄС також заблокують 90-мільярдний кредит для України, — зазначив Фіцо.

Нагадаємо, що йдеться про кредит від ЄС для України розміром у 90 млрд євро у 2026 та 2027 роках, виділення якого Угорщина та Словаччина блокує, звинувачуючи нашу державу у відсутності транзиту нафти з Росії нафтопроводом Дружба, який пошкодила сама РФ.

Водночас варто зауважити, що вчора під час брифінгу президент Володимир Зеленський, висловлюючи сподівання, що ніхто з європейських лідерів не блокуватиме кредит на 90 млрд євро, дослівно сказав наступне: “Сподіваємось, що одна особа в Європейському Союзі не буде блокувати 90 млрд або перший транш з 90 млрд і в українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим збройним силам. Нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою”.

