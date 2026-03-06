Орбан звинуватив Зеленського в погрозах, а Фіцо заговорив про блокування €90 млрд від ЄС
- Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито погрожував йому під час брифінгу.
- Так він відреагував на вчорашню ремарку Зеленського у контексті блокування Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро: "Дамо номер цієї особи нашим ЗСУ, нехай вони спілкуються з ним своєю мовою".
- Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо підтримав Орбана і пригрозив блокувати кредит ЄС для України на 90 млрд євро.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито погрожував йому на брифінгу 5 березня.
Обран звинуватив Зеленського у погрозах
Віктор Орбан написав у своєму профілі на Х, що Володимир Зеленський йому вчора погрожував на брифінгу.
– Президент Зеленський погрожує не мені. Він погрожує Угорщині. На жаль для нього, він не може завадити мені захищати угорські сім’ї, – заявив Орбан.
Також він знову заговорив про те, що Україна блокує постачання нафти до Угорщини через трубопровід Дружба.
– Вони (українська влада, – Ред.) не роблять нам послугу, вони не можуть торгуватися цим, це їхній обов’язок згідно з угодою, укладеною з Європейським Союзом. І я застосую всі засоби, щоб зламати цю нафтову блокаду, — додав Орбан.
Його підтримав словацький прем’єр Роберт Фіцо й пригрозив блокуванням кредиту від Євросоюзу на 90 млрд євро.
Він також у своєму дописі звернувся до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, президента Євроради Антоніо Кошти та до голови європейської дипломатії Каї Каллас із закликом “дистанціюватися від цих обурливих шантажних заяв”.
– Якщо президент України продовжить так поводитися, може статися так, що інші держави-члени ЄС також заблокують 90-мільярдний кредит для України, — зазначив Фіцо.
Нагадаємо, що йдеться про кредит від ЄС для України розміром у 90 млрд євро у 2026 та 2027 роках, виділення якого Угорщина та Словаччина блокує, звинувачуючи нашу державу у відсутності транзиту нафти з Росії нафтопроводом Дружба, який пошкодила сама РФ.
Водночас варто зауважити, що вчора під час брифінгу президент Володимир Зеленський, висловлюючи сподівання, що ніхто з європейських лідерів не блокуватиме кредит на 90 млрд євро, дослівно сказав наступне: “Сподіваємось, що одна особа в Європейському Союзі не буде блокувати 90 млрд або перший транш з 90 млрд і в українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим збройним силам. Нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою”.