Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 13 квітня: ЗСУ знищили 960 окупантів, 44 артсистеми та 1 528 БпЛА
Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували понад 960 російських військових.
Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 13 квітня 2026
- особового складу – близько 1 312 140 (+960);
- танків – 11 861 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 386 (+2);
- артилерійських систем – 39 915 (+44);
- РСЗВ – 1 728 (+1);
- засобів ППО – 1 346 (+1);
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 350;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 235 394 (+1 528);
- крилатих ракет – 4 517;
- кораблів / катерів – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 89 099 (+185);
- спеціальної техніки – 4 123 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 510-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожАтака на Чернігівський район: пошкоджено енергооб’єкт, без світла понад 12 тис. абонентів
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.