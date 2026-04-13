Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували понад 960 російських військових.

Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 13 квітня 2026

  • особового складу – близько 1 312 140 (+960);
  • танків – 11 861 (+2);
  • бойових броньованих машин – 24 386 (+2);
  • артилерійських систем – 39 915 (+44);
  • РСЗВ – 1 728 (+1);
  • засобів ППО – 1 346 (+1);
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 350;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 235 394 (+1 528);
  • крилатих ракет – 4 517;
  • кораблів / катерів – 33;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 89 099 (+185);
  • спеціальної техніки – 4 123 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 510-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб УкраїниЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.