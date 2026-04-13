Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували понад 960 російських військових.

Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 13 квітня 2026

особового складу – близько 1 312 140 (+960);

танків – 11 861 (+2);

бойових броньованих машин – 24 386 (+2);

артилерійських систем – 39 915 (+44);

РСЗВ – 1 728 (+1);

засобів ППО – 1 346 (+1);

літаків – 435;

гелікоптерів – 350;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 235 394 (+1 528);

крилатих ракет – 4 517;

кораблів / катерів – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 89 099 (+185);

спеціальної техніки – 4 123 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 510-ту добу.

