За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали более 960 российских военных.

Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 13 апреля 2026 года

  • личного состава — около 1 312 140 (+960);
  • танков — 11 861 (+2);
  • боевых бронированных машин — 24 386 (+2);
  • артиллерийских систем — 39 915 (+44);
  • РСЗО — 1 728 (+1);
  • средств ПВО — 1 346 (+1);
  • самолетов — 435;
  • вертолетов — 350;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 235 394 (+1 528);
  • крылатых ракет — 4 517;
  • кораблей/катеров — 33;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 89 099 (+185);
  • специальной техники — 4 123 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 510-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

