За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали более 960 российских военных.

Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 13 апреля 2026 года

личного состава — около 1 312 140 (+960);

танков — 11 861 (+2);

боевых бронированных машин — 24 386 (+2);

артиллерийских систем — 39 915 (+44);

РСЗО — 1 728 (+1);

средств ПВО — 1 346 (+1);

самолетов — 435;

вертолетов — 350;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 235 394 (+1 528);

крылатых ракет — 4 517;

кораблей/катеров — 33;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 89 099 (+185);

специальной техники — 4 123 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 510-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

