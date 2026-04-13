Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 13 апреля: ВСУ уничтожили 960 оккупантов, 44 артсистемы и 1528 БпЛА
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали более 960 российских военных.
Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 13 апреля 2026 года
- личного состава — около 1 312 140 (+960);
- танков — 11 861 (+2);
- боевых бронированных машин — 24 386 (+2);
- артиллерийских систем — 39 915 (+44);
- РСЗО — 1 728 (+1);
- средств ПВО — 1 346 (+1);
- самолетов — 435;
- вертолетов — 350;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 235 394 (+1 528);
- крылатых ракет — 4 517;
- кораблей/катеров — 33;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 89 099 (+185);
- специальной техники — 4 123 (+2).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 510-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
