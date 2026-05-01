Втрати ворога на 1 травня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 420 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 528-му добу повномасштабної війни перевищили 1,331 млн.

  • особового складу – близько 1 331 710 (+1 420);
  • танків – 11 903 (+2);
  • бойових броньованих машин – 24 496 (+3);
  • артилерійських систем – 41 044 (+100);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 757 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 357 (+1);
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 352;
  • безпілотників оперативно–тактичного рівня – 265 284 (+1 924);
  • крилатих ракет – 4 579;
  • кораблів (катерів) – 33;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 93 009 (+403);
  • спеціальної техніки – 4 150 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 528-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

