Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 1 травня: знищено 1 420 окупантів та 100 артсистем
Втрати ворога на 1 травня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 420 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 528-му добу повномасштабної війни перевищили 1,331 млн.
Втрати ворога на 1 травня 2026 року
- особового складу – близько 1 331 710 (+1 420);
- танків – 11 903 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 496 (+3);
- артилерійських систем – 41 044 (+100);
- реактивних систем залпового вогню – 1 757 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 1 357 (+1);
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 352;
- безпілотників оперативно–тактичного рівня – 265 284 (+1 924);
- крилатих ракет – 4 579;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 93 009 (+403);
- спеціальної техніки – 4 150 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 528-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
