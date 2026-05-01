Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 1 мая: уничтожено 1 420 оккупантов и 100 артсистем
Потери врага на 1 мая 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 420 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 528-е сутки полномасштабной войны превысили 1,331 млн.
Потери врага на 1 мая 2026 года
- личного состава — около 1 331 710 (+1 420);
- танков — 11 903 (+2);
- боевых бронированных машин — 24 496 (+3);
- артиллерийских систем — 41 044 (+100);
- реактивных систем залпового огня — 1 757 (+1);
- средств противовоздушной обороны — 1 357 (+1);
- самолетов — 435;
- вертолетов — 352;
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 265 284 (+1 924);
- крылатых ракет — 4 579;
- кораблей (катеров) — 33;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 93 009 (+403);
- специальной техники — 4 150 (+2).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1528-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
