Потери врага на 1 мая 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 420 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 528-е сутки полномасштабной войны превысили 1,331 млн.

  • личного состава — около 1 331 710 (+1 420);
  • танков — 11 903 (+2);
  • боевых бронированных машин — 24 496 (+3);
  • артиллерийских систем — 41 044 (+100);
  • реактивных систем залпового огня — 1 757 (+1);
  • средств противовоздушной обороны — 1 357 (+1);
  • самолетов — 435;
  • вертолетов — 352;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 265 284 (+1 924);
  • крылатых ракет — 4 579;
  • кораблей (катеров) — 33;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 93 009 (+403);
  • специальной техники — 4 150 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1528-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

