Уночі проти 1 травня ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Атака на Одесу 1 травня: що відомо

За словами Сергія Лисака, під ударом цієї ночі опинився житловий сектор міста.

За попередніми даними, внаслідок дронової атаки на Одесу виникла пожежа у 16-поверховому будинку.

Крім того, ще один удар припав на іншу висотку. Там зафіксовано займання відразу на кількох поверхах — на 11-му та 12-му рівнях. Унаслідок атаки у будинку спалахнув дах.

Наразі на місцях працюють 126 фахівців та 28 одиниць техніки всіх екстрених і комунальних служб.

Як зазначили у ДСНС, 25 людей, серед яких 2 дітей, отримали психологічну допомогу від психологів.

За попередніми даними, поранення дістали двоє людей. Їм надають медичну допомогу.

Інформація про масштаби руйнувань уточнюються.

Напередодні Одеса також зазнала масованої дронової атаки.

Ворог атакував місто в кілька хвиль, під ударом опинилися житлові райони та цивільна інфраструктура.

Унаслідок атаки на Одесу 30 квітня постраждали щонайменше 20 людей, серед них — підліток і 70-річний чоловік. Двоє перебувають у реанімації у важкому стані, загалом дев’ятьох госпіталізували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 528-му добу.

Фото: Одеська МВА

Пов'язані теми:

