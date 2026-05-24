Втрати ворога на 24 травня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 110 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 551-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,355 млн.

особового складу / personnel – близько 1 355 920 (+1 110) осіб / persons

танків / tanks – 11 950 (+1) од.

бойових броньованих машин / troop–carrying AFVs – 24 603 (+4) од.

артилерійських систем / artillery systems – 42 640 (+61) од.

РСЗВ / MLRS – 1 800 (+1) од.

засоби ППО / anti–aircraft systems – 1 396 (+2) од.

літаків / aircraft – 436 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів / ground robotic systems – 1 451 (+7) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня / UAV operational–tactical level – 308 321 (+1 843) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 4 632 (+0) од.

кораблі / катери / warships / boats – 33 (+0) од.

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 98 698 (+292) од.

спеціальна техніка / special equipment – 4 216 (+4) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 551-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

