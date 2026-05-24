Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Потери РФ на 24 мая: ВСУ ликвидировали 1 110 оккупантов и 61 артсистему
Потери РФ на 24 мая 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 110 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 551-е сутки полномасштабной войны превысили 1,355 млн.
Потери РФ на 24 мая 2026 года
- личного состава / personnel – около 1 355 920 (+1 110) человек / persons
- танков/tanks – 11 950 (+1) ед.
- боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs — 24603 (+4) ед.
- артиллерийских систем / artillery systems – 42 640 (+61) ед.
- РСЗО / MLRS – 1 800 (+1) ед.
- средства ПВО / anti-aircraft systems — 1396 (+2) ед.
- самолетов/aircraft – 436 (+0) ед.
- вертолетов / helicopters – 353 (+0) ед.
- наземных робототехнических комплексов / ground robotic systems – 1451 (+7) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 308 321 (+1 843) ед.
- крылатые ракеты / cruise missiles — 4632 (+0) ед.
- корабли/катера/warships/boats – 33 (+0) ед.
- подлодки / submarines – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 98 698 (+292) ед.
- специальная техника / special equipment – 4 216 (+4) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 551-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
