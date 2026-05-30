Сили безпілотних систем уразили полігони, логістику та газові об’єкти РФ
- Сили безпілотних систем ЗСУ здійснили серію успішних нальотів на військові полігони, логістичні вузли та газове сховище РФ на окупованих територіях України.
- Зокрема, під удари потрапив полігон у Запорізькій області, де зазнала втрат російська бригада, причетна до воєнних злочинів у Бучі у 2022 році.
Сили безпілотних систем ЗСУ завдали низку уражень по військових полігонах, об’єктах газової інфраструктури та логістики російських військ.
Про це повідомляють Сили безпілотних систем ЗСУ.
Ураження військових полігонів, газової інфраструктури і логістики РФ
Зазначається, що 413 полк Рейд завдав удару по військовому полігону 36 армії Росії у Запорізькій області.
За інформацією СБС, окупанти зазнали втрат зі складу 64 окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії РФ – підрозділу, який причетний до воєнних злочинів під час захоплення Бучі Київської області протягом лютого та березня 2022 року.
Також 9 батальйон 414 бригади Птахи Мадяра уразив військовий полігон 3 армії Трьохізбєнка у Луганській області, стверджують у Силах безпілотних систем ЗСУ.
Водночас 20 бригада К-2 уразила газове сховище, розташоване на тимчасово окупованій території Донецької області.
Крім цього, 414 бригада Птахи Мадяра атакувала логістичні об’єкти російської армії у Донецькій та Луганській областях.
Як розповіли у Силах безпілотних систем ЗСУ, операції провели разом з Центром глибинних уражень угруповання СБС.