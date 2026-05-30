Сили безпілотних систем ЗСУ завдали низку уражень по військових полігонах, об’єктах газової інфраструктури та логістики російських військ.

Про це повідомляють Сили безпілотних систем ЗСУ.

Ураження військових полігонів, газової інфраструктури і логістики РФ

Зазначається, що 413 полк Рейд завдав удару по військовому полігону 36 армії Росії у Запорізькій області.

Зараз дивляться

За інформацією СБС, окупанти зазнали втрат зі складу 64 окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії РФ – підрозділу, який причетний до воєнних злочинів під час захоплення Бучі Київської області протягом лютого та березня 2022 року.

Також 9 батальйон 414 бригади Птахи Мадяра уразив військовий полігон 3 армії Трьохізбєнка у Луганській області, стверджують у Силах безпілотних систем ЗСУ.

Водночас 20 бригада К-2 уразила газове сховище, розташоване на тимчасово окупованій території Донецької області.

Крім цього, ⁠414 бригада Птахи Мадяра атакувала логістичні об’єкти російської армії у Донецькій та Луганській областях.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Як розповіли у Силах безпілотних систем ЗСУ, операції провели разом з Центром глибинних уражень угруповання СБС.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.