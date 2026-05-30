Силы беспилотных систем ВСУ нанесли ряд поражений по военным полигонам, объектам газовой инфраструктуры и логистике российских войск.

Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВСУ.

Отмечается, что 413-й полк Рейд нанес удар по военному полигону 36 армии России в Запорожской области.

По информации СБС, оккупанты понесли потери из состава 64 отдельной мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии РФ – подразделения, причастного к военным преступлениям во время захвата Бучи Киевской области в течение февраля и марта 2022 года.

Также 9 батальон 414 бригады Птицы Мадяра поразил военный полигон 3 армии Трехизбенка в Луганской области, утверждают в Силах беспилотных систем ВСУ.

В то же время 20 бригада К-2 поразила газовое хранилище, расположенное на временно оккупированной территории Донецкой области.

Кроме того, ⁠414 бригада Птицы Мадьяра атаковала логистические объекты российской армии в Донецкой и Луганской областях.

Как рассказали в Силах беспилотных систем ВСУ, операции провели вместе с Центром глубинных поражений группировки СБС.

