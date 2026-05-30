Силы беспилотных систем поразили полигоны, логистику и газовые объекты РФ
- Силы беспилотных систем ВСУ совершили серию успешных налетов на военные полигоны, логистические узлы и газовое хранилище РФ на оккупированных территориях Украины.
- В частности, под удары попал полигон в Запорожской области, где понесла потери российская бригада, причастная к военным преступлениям в Буче в 2022 году.
Силы беспилотных систем ВСУ нанесли ряд поражений по военным полигонам, объектам газовой инфраструктуры и логистике российских войск.
Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВСУ.
Поражение военных полигонов, газовой инфраструктуры и логистики РФ
Отмечается, что 413-й полк Рейд нанес удар по военному полигону 36 армии России в Запорожской области.
По информации СБС, оккупанты понесли потери из состава 64 отдельной мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии РФ – подразделения, причастного к военным преступлениям во время захвата Бучи Киевской области в течение февраля и марта 2022 года.
Также 9 батальон 414 бригады Птицы Мадяра поразил военный полигон 3 армии Трехизбенка в Луганской области, утверждают в Силах беспилотных систем ВСУ.
В то же время 20 бригада К-2 поразила газовое хранилище, расположенное на временно оккупированной территории Донецкой области.
Кроме того, 414 бригада Птицы Мадьяра атаковала логистические объекты российской армии в Донецкой и Луганской областях.
Как рассказали в Силах беспилотных систем ВСУ, операции провели вместе с Центром глубинных поражений группировки СБС.