Чорноморська операційна зона стала однією з акваторій бойових дій, де Сили оборони України диктують російським військам свої умови, руйнують їхні плани та проводять активні дії.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час робочої поїздки до Одеси, де він зустрівся з керівництвом та офіцерами Військово-морських сил.

Сирський про ситуацію у Чорному та Азовському морях

За словами Сирського, ВМС сьогодні є ключовим елементом забезпечення обороноздатності та безпеки в Чорноморському регіоні. Він зазначив, що увагу приділяють захисту південних рубежів та підвищенню здатності ефективно діяти на морі.

Як стверджує головнокомандувач ЗСУ, Військово-морські сили майже нівелювали присутність російських військ у Чорному та Азовському морях.

На його думку, роль безпілотних та безекіпажних систем стає вирішальною в усіх доменах, навіть на морі.

Як наголосив головнокомандувач ЗСУ, головне завдання полягає в тому, щоб масштабувати виробництво, швидко впроваджувати нові рішення та діяти на випередження.

– Посилюватимемо бойові спроможності корабельно-катерного складу для протидії морським і повітряним дронам ворога, – заявив Сирський.

За його словами, ще один важливий напрямок полягає у створенні Інтегрованої системи морської обізнаності з об’єднанням всіх сенсорів міністерств і відомств України, що діють на морі.

Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що певні рішення вже реалізовують як на тактичному, так і на оперативному та стратегічному рівнях. Він віддав необхідні розпорядження для подальших дій за результатами.

Фото: Олександр Сирський

