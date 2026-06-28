Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 28 червня: знищено 1250 окупантів та 501 одиницю автотехніки
Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1 250 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 28 червня 2026
- особового складу – близько 1 400 970 (+1 250);
- танків – 12 063 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 844 (+9);
- артилерійських систем – 44 920 (+63);
- реактивних систем залпового вогню – 1 901 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 1 454 (+7);
- літаків – 436;
- гелікоптерів – 353;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 754 (+14);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 377 500 (+1 889);
- крилатих ракет – 4 790;
- кораблів/катерів– 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 113 135 (+501) ;
- спеціальної техніки – 4 360 (+7).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 586-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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