Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1 250 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 28 червня 2026

  • особового складу – близько 1 400 970 (+1 250);
  • танків – 12 063 (+3);
  • бойових броньованих машин – 24 844 (+9);
  • артилерійських систем – 44 920 (+63);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 901 (+2);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 454 (+7);
  • літаків – 436;
  • гелікоптерів – 353;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 754 (+14);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 377 500 (+1 889);
  • крилатих ракет – 4 790;
  • кораблів/катерів– 33;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 113 135 (+501) ;
  • спеціальної техніки – 4 360 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 586-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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