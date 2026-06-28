Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1 250 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 28 червня 2026

особового складу – близько 1 400 970 (+1 250);

танків – 12 063 (+3);

бойових броньованих машин – 24 844 (+9);

артилерійських систем – 44 920 (+63);

реактивних систем залпового вогню – 1 901 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 1 454 (+7);

літаків – 436;

гелікоптерів – 353;

наземних робототехнічних комплексів – 1 754 (+14);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 377 500 (+1 889);

крилатих ракет – 4 790;

кораблів/катерів– 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 113 135 (+501) ;

спеціальної техніки – 4 360 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 586-ту добу.

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