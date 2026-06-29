Завтра, 30 червня, в усіх регіонах України будуть введені графіки відключення світла через сильну спеку.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні: що відомо

– У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі – завтра, 30 червня, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання, – йдеться у повідомленні.

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності триватиме з 17:00 до 22:00.

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Відключення для побутових споживачів заплановано також з 17:00 до 22:00. Будуть застосовані графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 0,5 до 1 черги.

Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.

В Укренерго наголосили, що застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Споживачів закликають споживачів стежити за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго регіонів у соцмережах.

Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Нагадаємо, сьогодні вранці кілька обласних енергокомпаній оприлюднили попередні графіки можливих відключень електроенергії на 30 червня.

Йдеться про Хмельницьку, Миколаївську, Запорізьку, Київську, Черкаську, Кіровоградську, Львівську, Івано-Франківську та Волинську області.

Запровадження графіків пов’язане зі зростанням споживання електроенергії через спекотну погоду та активне використання кондиціонерів.

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