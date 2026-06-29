В Україні 30 червня можуть запровадити графіки відключення електроенергії, інформує обленерго.

Відключення світла в Україні

Зранку 29 червня низка обласних енергокомпаній почала публікувати попередні графіки можливих вимкнень світла на наступний день. Йдеться, зокрема, про Хмельницьку, Миколаївську, Запорізьку, Київську, Черкаську, Кіровоградську, Львівську, Івано-Франківську та Волинську області.

Це, як пояснюють в Укренерго, обумовлено тим, що зростає споживання електроенергії через спекотну погоду та активне використання кондиціонерів.

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Сьогодні, 29 червня, станом на 09:30 рівень споживання був на 7,4% вищим, ніж у цей самий час попереднього робочого дня — у п’ятницю.

Енергетики закликають переносити використання потужних електроприладів на період з 10:00 до 16:00, коли найефективніше працюють промислові сонячні електростанції.

Водночас у вечірні години — з 16:00 до 23:00 — українців просять максимально ощадливо споживати електроенергію, адже саме тоді навантаження на енергосистему є найбільшим.

Прогнозовані обсяги обмежень на 30 червня, опубліковані нижче, визначено відповідно до змін у постанові НКРЕКУ №332 та розпоряджень НЕК Укренерго.

Графіки відключення світла для Київщини та Києва

У Києві 30 червня можливі відключення світла. Попередньо графіки можуть діяти у вечірні години — з 16:00 до 22:30.

Обмеження торкнуться не всіх споживачів. Перевірити свою адресу можна на сайті ДТЕК.

Знеструмлення заплановані у дві часові черги:

з 16:00 до 19:30;

з 19:00 до 22:30.

Світла може не бути до 3 годин 30 хвилин. Для частини адрес можливі коротші відключення — до двох годин.

Попередні графік відключень світла оприлюднили і для Київщини.

Відключення світла у Запорізькій області

Завтра, 30 червня, в період з 16:00 до 22:00 по Запорізькій області можливе застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) в обсязі однієї черги одночасно, інформує АТ Запоріжжяобленерго.

Також 30 червня з 16:00 до 22:00 для промисловості та бізнесу прогнозується застосування графіків обмеження потужності у повному обсязі (5 черг).

Відключення світла у Черкаській області

Для промисловості та бізнесу Черкаської області 30 червня 2026 року з 16:00 до 22:00 можливе застосування графіків обмеження потужності (ГОП) у повному обсязі, пише АТ Черкасиобленерго.

Для всіх категорій споживачів Черкаської області у цей же час можливе застосування графіків погодинних відключень обсягом 1 черга.

Відключення світла у Миколаївській області

У вівторок, 30 червня, з 16:00 до 22:00 можливе застосування графіків погодинних відключень обсягом 1 черга, повідомляє АТ Миколаївобленерго.

У разі відсутності електроенергії не за графіками, а з інших причин, ви можете самостійно переглянути причину відключення та орієнтовний час заживлення на сайті.

Відключення світла у Хмельницькій області

У Хмельницькобленерго повідомили, що для промисловості та бізнесу передбачені обмеження у повному обсязі — п’ять черг. Для побутових споживачів можливі відключення в межах однієї черги.

У більшості регіонів, де вже оприлюднили графіки, світло можуть вимикати приблизно на одну годину.

Для всіх категорій споживачів Хмельницької області можливе запровадження графіків погодинних відключень електричної енергії з 16.00 до 22.00 в обсязі 1 черги.

Графіки відключення світла для Львівщини

У вівторок, 30 червня, з 16:00 до 22:00 прогнозується введення графіку погодинних відключень у Львові та області, інформує Львівобленерго.

Зазначається, що у випадку впровадження графіків відключень він буде опублікований:

у мобільному застосунку КомКом;

на сайті Львівобленерго у розділі Чому немає світла

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Графіки відключення світла для Івано-Франківської області

У Прикарпаттяобленерго оприлюднили графіки відключення світла для регіону.

Графіки відключення світла для Кіровоградщини

На Кіровоградщині обмеження можуть бути до двох годин.

У всіх регіонах енергетики закликають стежити за оновленнями, адже графіки можуть змінюватися залежно від ситуації у енергосистемі.

Нагадаємо, що сьогодні зранку YASNO попередив про можливі відключення світла в Україні через аномальну спеку та активне використання кондиціонерів.

У Києві кожні додаткові +3°C збільшують навантаження на систему приблизно на 100 МВт – найбільше споживання створюють кондиціонери, офіси, ТЦ та підприємства.

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