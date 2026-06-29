Завтра, 30 июня, во всех регионах Украины будут действовать графики отключения света из-за сильной жары.

Об этом сообщили в Укренерго.

Графики отключения света по всей Украине: что известно

— Из-за сложной ситуации в энергосистеме 30 июня во всех областях Украины вынужденно будут применяться меры ограничения потребления, отметили в сообщении.

Для промышленности и бизнеса ограничения мощности будут действовать с 17:00 до 22:00.

Сейчас смотрят

Для бытовых потребителей отключения также запланированы на период с 17:00 до 22:00.

По всей стране будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в пределах от 0,5 до 1 очереди.

Причиной введения ограничений стал существенный рост потребления электроэнергии из-за жаркой погоды.

В Укренерго подчеркнули, что объем и режим ограничений в течение суток могут изменяться.

Потребителей призывают следить за обновлениями на сайтах или официальных страницах облэнерго в социальных сетях.

Украинцев также просят экономно использовать электроэнергию в периоды, когда свет подается по графику.

Напомним, утром некоторые областные энергокомпании опубликовали предварительные графики возможных отключений на 30 июня.

Речь идет о Хмельницкой, Николаевской, Запорожской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

Введение графиков связано с увеличением потребления электроэнергии из-за жары и активного использования кондиционеров.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.