Графики отключения электроэнергии 30 июня введут по всей Украине
Завтра, 30 июня, во всех регионах Украины будут действовать графики отключения света из-за сильной жары.
Об этом сообщили в Укренерго.
Графики отключения света по всей Украине: что известно
— Из-за сложной ситуации в энергосистеме 30 июня во всех областях Украины вынужденно будут применяться меры ограничения потребления, отметили в сообщении.
Для промышленности и бизнеса ограничения мощности будут действовать с 17:00 до 22:00.
Для бытовых потребителей отключения также запланированы на период с 17:00 до 22:00.
По всей стране будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в пределах от 0,5 до 1 очереди.
Причиной введения ограничений стал существенный рост потребления электроэнергии из-за жаркой погоды.
В Укренерго подчеркнули, что объем и режим ограничений в течение суток могут изменяться.
Потребителей призывают следить за обновлениями на сайтах или официальных страницах облэнерго в социальных сетях.
Украинцев также просят экономно использовать электроэнергию в периоды, когда свет подается по графику.
Напомним, утром некоторые областные энергокомпании опубликовали предварительные графики возможных отключений на 30 июня.
Речь идет о Хмельницкой, Николаевской, Запорожской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.
Введение графиков связано с увеличением потребления электроэнергии из-за жары и активного использования кондиционеров.