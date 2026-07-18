Російські військові дедалі частіше переходять від тактики масованих атак Шахедами до поодиноких, але більш складних ударів у режимі ручного керування.

Про це повідомив позаштатний радник президента Сергій Бескрестнов (Флеш) у суботу, 18 липня.

Ворог змінив тактику використання дронів

Флеш оприлюднив відео, на якому зафіксовано нову тактику застосування Шахедів.

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– Шахеди дедалі частіше відходять від тактики масових атак до поодиноких, але складних ударів у режимі ручного керування. На відео Шахед для атаки цілі опустився до рівня 22 метрів. Задум полягав у тому, щоб вийти з-під зору наших РЛС та перехоплювачів, – написав він.

Нагадаємо, 6 липня Бескрестнов говорив, що для ударів по тилових містах України росіяни все частіше використовують реактивні БпЛА. Кількість таких атак зростає.

Ворог продовжує використовувати бензинові Шахеди, переважно для ударів по прикордонних територіях і містах.

Щодоби близько 200 таких БпЛА завдають ударів по автозаправних станціях, складах, транспорту та енергетичних об’єктах у прикордонних районах.

Загалом противник став застосовувати для ударів меншу кількість Шахедів.

Росіяни відходять від тактики масованих атак і переходять до вибіркових ударів.

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