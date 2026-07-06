Російські окупаційні війська дедалі частіше застосовують реактивні Шахеди для ударів по тилових містах України. Кількість таких безпілотників збільшується.

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Росіяни використовують реактивні Шахеди

За його словами, зміна тактики застосування росіянами дронів відбувається за сценарієм, який він прогнозував рік тому.

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– Як тільки ми почали збивати 92−96% бензинових Шахедів під час атак на глибокий тил України, їхнє застосування стало недоцільним. Тому противник для атак на тил дедалі частіше використовує реактивні Шахеди. Їх кількість зростає, – зазначив радник міністра оборони.

Він зазначив, що бензинові Шахеди продовжують активно використовуватися для атак на прикордонні території та міста.

Щодоби близько 200 таких БпЛА завдають ударів по автозаправних станціях, складах, транспорту та енергетичних об’єктах у прикордонних районах.

Бескрестнов також повідомив, що зменшилася загальна кількість Шахедів, які Росія запускає по території України.

Нині частина виробничих потужностей переорієнтовується на серійне виготовлення реактивних безпілотників.

За його словами, російські військові переходять від тактики масованих атак до вибіркових ударів.

– Вибираються важливі цілі, відбувається розвідка об’єктів у кілька етапів, вивчаються наші лінії захисту (РЕБ, РЛС, ППО), промацуються коридори в обхід перехоплювачів, будуються маршрути на різних висотах і швидкостях, – пояснив Флеш.

Він також повідомив, що російські війська застосовують Шахеди модифікації Сікер із функцією захоплення цілей.

Раніше Флеш заявляв, що Росія використовує проти України переважно нещодавно виготовлені дрони та ракети, більшість озброєння майже одразу після виробництва відправляє на фронт.

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