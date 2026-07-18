Российские военные все чаще переходят от тактики массированных атак Шахедами к одиночным, но более сложным ударам в режиме ручного управления.

Об этом сообщил внештатный советник президента Сергей Бескрестнов (Флэш) в субботу, 18 июля.

Враг изменил тактику использования дронов

Флэш опубликовал видео, на котором зафиксирована новая тактика применения БпЛА.

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— Шахеды все чаще отходят от тактики массовых атак к одиночным, но сложным ударам в режиме ручного управления. На видео Шахед для атаки цели опустился до уровня 22 метров. Замысел заключался в том, чтобы выйти из поля зрения наших РЛС и перехватчиков, – написал он.

Напомним, 6 июля Бескрестнов говорил, что для ударов по тыловым городам Украины россияне чаще используют реактивные БпЛА. Количество таких атак растет.

Враг продолжает использовать бензиновые Шахеды, преимущественно для ударов по приграничным территориям и городам.

Ежесуточно около 200 таких БпЛА наносят удары по автозаправочным станциям, складам, транспорту и энергетическим объектам в приграничных районах.

В целом противник стал применять для ударов меньшее количество Шахедов.

Россияне отходят от тактики массированных атак и переходят к выборочным ударам.

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