Правоохоронці повідомили про підозру вісьмом особам, причетним до заволодіння понад 150 млн грн Національної гвардії України.

Про це повідомляють Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Заволодіння понад 150 млн грн Нацгвардії: що відомо

За інформацією НАБУ і САП, йдеться про посадовців Головного управління Нацгвардії, двох підприємців та директора одного з підконтрольних підприємств, а також двох директорів оціночних компаній.

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За даними слідства, у 2024 році виникла потреба у закупівлі складу для зберігання продовольства для військовослужбовців НГУ.

Проте посадовці Нацгвардії вступили у змову з підприємцями замість того, щоб придбати нерухомість безпосередньо у власників.

Вони придбали необхідне приміщення на підконтрольну компанію та одразу перепродали його Національній гвардії за ціною, штучно завищеною більш ніж на 143 млн грн.

Учасники оборудки підкупили оцінювачів, які підробили звіт про оцінку майна. Надалі гроші вивели через компанії з ознаками фіктивності та розподілили між учасниками схеми.

Як зазначають у НАБУ і САП, ці підприємці також змовилися з посадовцями НГУ, щоб заволодіти ще понад 7 млн грн бюджетних грошей під час інших закупівель – сонячних станцій для військових частин та шин для бронетранспортерів.

Отримані незаконним шляхом кошти посадовці НГУ витратили на купівлю елітних автомобілів, ділянок у передмісті столиці, двоповерхову квартиру в Києві площею понад 130 кв. м і апартаменти в Буковелі за $300 тис.

Проте в НАБУ і САП додали, що зараз накладено арешт на це майно та вилучені у підприємців гроші – $340 тис. та €99,7 тис.

Фото : НАБУ

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