Правоохранители сообщили о подозрении восьми лицам, причастным к завладению более 150 млн грн Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Завладение более 150 млн грн Нацгвардии: что известно

По информации НАБУ и САП, речь идет о должностных лицах Главного управления Нацгвардии, двух предпринимателях и директоре одного из подконтрольных предприятий, а также двух директорах оценочных компаний.

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По данным следствия, в 2024 году возникла потребность в закупке склада для хранения продовольствия для военнослужащих НГУ.

Однако должностные лица Нацгвардии вступили в сговор с предпринимателями вместо того, чтобы приобрести недвижимость непосредственно у владельцев.

Они приобрели необходимое помещение на подконтрольную компанию и сразу перепродали его Национальной гвардии по цене, искусственно завышенной более чем на 143 млн грн.

Участники сделки подкупили оценщиков, подделавших отчет об оценке имущества. В дальнейшем деньги вывели через компании с признаками фиктивности и распределили между участниками схемы.

Как отмечают в НАБУ и САП, эти предприниматели также сговорились с должностными лицами НГУ, чтобы завладеть еще более 7 млн ​​грн бюджетных денег во время других закупок – солнечных станций для военных частей и шин для бронетранспортеров.

Полученные незаконным путем средства должностные лица НГУ потратили на покупку элитных автомобилей, участков в пригороде столицы, двухэтажную квартиру в Киеве площадью более 130 кв. м и апартаменты в Буковеле за $300 тыс.

Однако в НАБУ и САП добавили, что сейчас наложен арест на это имущество и изъяты у предпринимателей деньги – $340 тыс. и €99,7 тыс.

Фото : НАБУ

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