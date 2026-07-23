Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 23 липня: ЗСУ знищили 1460 окупантів та 78 артсистем
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1 460 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 23 липня 2026
- особового складу – близько 1 434 690 (+1 460) осіб;
- танків – 12 191 (+28) од;
- бойових броньованих машин – 24 994 (+12) од;
- артилерійських систем – 46 570 (+78) од;
- РСЗВ – 1 961 (+3) од;
- засобів ППО – 1 515 (+2) од;
- літаків – 438 (+0) од;
- гелікоптерів – 354 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 994 (+13) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 423 588 (+1 688) од;
- крилатих ракет – 4 936 (+3) од;
- кораблів/катерів – 34 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 124 243 (+541) од;
- спеціальної техніки – 4 453 (+3) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 611-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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