Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1 460 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 23 липня 2026

особового складу – близько 1 434 690 (+1 460) осіб;

танків – 12 191 (+28) од;

бойових броньованих машин – 24 994 (+12) од;

артилерійських систем – 46 570 (+78) од;

РСЗВ – 1 961 (+3) од;

засобів ППО – 1 515 (+2) од;

літаків – 438 (+0) од;

гелікоптерів – 354 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 1 994 (+13) од;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 423 588 (+1 688) од;

крилатих ракет – 4 936 (+3) од;

кораблів/катерів – 34 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 124 243 (+541) од;

спеціальної техніки – 4 453 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 611-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.