За последние сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили как минимум 1 460 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 23 июля 2026

  • личного состава – около 1 434 690 (+1 460) человек;
  • танков – 12 191 (+28) шт.;
  • боевых бронированных машин – 24 994 (+12) шт.;
  • артиллерийских систем — 46 570 (+78) шт.;
  • РСЗО — 1 961 (+3) шт.;
  • средств ПВО — 1 515 (+2) шт.;
  • самолетов — 438 (+0) шт.;
  • вертолетов — 354 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов – 1 994 (+13) шт.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 423 588 (+1 688) шт.;
  • крылатых ракет – 4 936 (+3) шт.;
  • кораблей/катеров – 34 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 124 243 (+541) шт.;
  • специальной техники – 4 453 (+3) шт.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 611-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ЗСУ

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