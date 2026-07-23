Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 23 июля: ВСУ уничтожили 1460 оккупантов и 78 артсистем
За последние сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили как минимум 1 460 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 23 июля 2026
- личного состава – около 1 434 690 (+1 460) человек;
- танков – 12 191 (+28) шт.;
- боевых бронированных машин – 24 994 (+12) шт.;
- артиллерийских систем — 46 570 (+78) шт.;
- РСЗО — 1 961 (+3) шт.;
- средств ПВО — 1 515 (+2) шт.;
- самолетов — 438 (+0) шт.;
- вертолетов — 354 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 1 994 (+13) шт.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 423 588 (+1 688) шт.;
- крылатых ракет – 4 936 (+3) шт.;
- кораблей/катеров – 34 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 124 243 (+541) шт.;
- специальной техники – 4 453 (+3) шт.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 611-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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