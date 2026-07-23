За последние сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили как минимум 1 460 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 23 июля 2026

личного состава – около 1 434 690 (+1 460) человек;

танков – 12 191 (+28) шт.;

боевых бронированных машин – 24 994 (+12) шт.;

артиллерийских систем — 46 570 (+78) шт.;

РСЗО — 1 961 (+3) шт.;

средств ПВО — 1 515 (+2) шт.;

самолетов — 438 (+0) шт.;

вертолетов — 354 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 1 994 (+13) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 423 588 (+1 688) шт.;

крылатых ракет – 4 936 (+3) шт.;

кораблей/катеров – 34 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 124 243 (+541) шт.;

специальной техники – 4 453 (+3) шт.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 611-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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