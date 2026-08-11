У нідерландському Роттердамі на кладовищі Кросвейк ексгумували останки полковника Євгена Коновальця — одного з ключових діячів українського визвольного руху першої половини ХХ століття.

У Роттердамі ексгумували полковника Євгена Коновальця

Тепер його прах планують повернути в Україну та перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі, повідомили в Офісі президента.

Організацією процесу за дорученням президента Володимира Зеленського займалися представники Офісу президента, Міністерства закордонних справ та Українського інституту національної пам’яті.

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Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві. Усі деталі будуть повідомлені додатково.

Хто такий Євген Коновалець

Євген Коновалець народився 1891 року на Львівщині. Під час Української революції 1917–1921 років він став одним із найвідоміших командирів Армії Української Народної Республіки. Очолювані ним Січові стрільці були однією з найбільш боєздатних частин війська УНР.

Після поразки української державності Коновалець опинився в еміграції, але боротьбу за незалежність не припинив. У 1920 році за його участі створили Українську військову організацію, а в 1929 році у Відні — Організацію українських націоналістів. Коновалець став першим головою Проводу ОУН.

Для радянських спецслужб він був одним із небезпечних противників, оскільки намагався об’єднати український націоналістичний рух за кордоном і підтримував мережу підпілля.

Чому він похований у Роттердамі

23 травня 1938 року Коновалець прибув до Роттердама на зустріч із Павлом Судоплатовим — агентом радянських спецслужб, якому вдалося увійти в довіру до керівника ОУН.

Під час зустрічі Судоплатов передав Коновальцю коробку шоколадних цукерок, усередині якої був захований вибуховий пристрій. Невдовзі бомба вибухнула, і 46-річний Коновалець загинув. Убивство було частиною операції радянських спецслужб проти керівництва українського визвольного руху.

Оскільки трагедія сталася в Нідерландах, Коновальця поховали на роттердамському кладовищі «Кросвейк». Його могила залишалася там із 1938 року.

Таким чином, майже через 88 років після вбивства Євген Коновалець повертається в Україну — державу, за незалежність якої він боровся більшу частину свого життя.

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