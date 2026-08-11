В нидерландском Роттердаме на кладбище Кросвейк эксгумировали останки полковника Евгения Коновальца – одного из ключевых деятелей украинского освободительного движения первой половины ХХ века.

В Роттердаме эксгумировали полковника Евгения Коновальца

Теперь его прах планируют вернуть в Украину и перезахоронить на Национальном военном мемориальном кладбище, сообщили в Офисе президента.

Организацией процесса по поручению президента Владимира Зеленского занимались представители Офиса президента, Министерства иностранных дел и Украинского института национальной памяти.

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Церемония прощания состоится в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве. Все детали будут сообщены дополнительно.

Кто такой Евгений Коновалец

Евгений Коновалец родился в 1891 году во Львовской области. Во время Украинской революции 1917-1921 годов он стал одним из самых известных командиров Армии Украинской Народной Республики. Возглавляемые им Сечевые стрельцы были одной из самых боеспособных частей войска УНР.

После поражения украинской государственности Коновалец оказался в эмиграции, но борьбу за независимость не прекратил. В 1920 году при его участии была создана Украинская военная организация, а в 1929 году в Вене — Организация украинских националистов. Коновалец стал первым главой Провода ОУН.

Для советских спецслужб он был одним из опасных противников, потому что пытался объединить украинское националистическое движение за границей и поддерживал сеть подполья.

Почему он похоронен в Роттердаме

23 мая 1938 года Коновалец прибыл в Роттердам на встречу с Павлом Судоплатовым — агентом советских спецслужб, которому удалось войти в доверие к руководителю ОУН.

Во время встречи Судоплатов передал Коновальцу коробку шоколадных конфет, внутри которой было спрятано взрывное устройство. Вскоре бомба взорвалась и 46-летний Коновалец погиб. Убийство являлось частью операции советских спецслужб против руководства украинского освободительного движения.

Поскольку трагедия произошла в Нидерландах, Коновальца похоронили на роттердамском кладбище Кросвейк. Его могила оставалась там с 1938 года.

Таким образом, спустя почти 88 лет после убийства Евгений Коновалец возвращается в Украину — государство, за независимость которого он боролся большую часть своей жизни.

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