Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 13 серпня 2026 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 185 бойових зіткнень. Ворог здійснив 56 авіаційних ударів із застосуванням 183 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6597 дронів-камікадзе та здійснив 1982 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.
Карти бойових дій в Україні на 3 серпня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 632-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Фото: 22 омбр
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
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