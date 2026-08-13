На кінець минулої доби на фронті відбулося 185 бойових зіткнень. Ворог здійснив 56 авіаційних ударів із застосуванням 183 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6597 дронів-камікадзе та здійснив 1982 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Карти бойових дій в Україні на 3 серпня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 632-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: 22 омбр

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