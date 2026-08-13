К концу минувших суток на фронте произошло 185 боевых столкновений. Враг совершил 56 авиационных ударов с применением 183 управляемых авиационных бомб, привлек для ударов 6597 дронов-камикадзе и осуществил 1982 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Карты боевых действий в Украине на 3 августа 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 632-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: 22 омбр

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