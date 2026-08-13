Марта Бондаренко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 13 августа 2026 года — ситуация на фронте
К концу минувших суток на фронте произошло 185 боевых столкновений. Враг совершил 56 авиационных ударов с применением 183 управляемых авиационных бомб, привлек для ударов 6597 дронов-камикадзе и осуществил 1982 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Карты боевых действий в Украине на 3 августа 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 632-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Фото: 22 омбр
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
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