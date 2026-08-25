В Україні триває загальна мобілізація, тому значна кількість військовослужбовців уже тривалий час перебуває на службі. Деякі з них за цей час отримали поранення або зіткнулися із загостренням хронічних захворювань.

Факти ICTV звернулися до адвокатки Адвокатського бюро Івана Хомича Олени Воронкової, щоб з’ясувати, з якими хворобами можна звільнитися з військової служби.

Закон передбачає можливість звільнення під час воєнного стану за станом здоров’я. Для цього потрібен відповідний висновок або постанова військово-лікарської комісії (ВЛК).

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При цьому сама назва діагнозу не надає права на звільнення. Важливе значення має те, наскільки захворювання виражене та як воно впливає на стан людини і здатність виконувати військові обов’язки.

З якими хворобами військовослужбовцям можна звільнитися з військової служби

Як розповіла адвокатка, згідно зі статтею 26 закону України Про військовий обов‘язок та військову службу у період дії воєнного стану військовослужбовець може звільнитись за станом здоров’я або на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про:

непридатність до військової служби,

про тимчасову непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців,

за наявності інвалідності (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу).

Адвокатка наголосила, що перелік хвороб, за наявності яких особа може звільнитись з військової служби, досить широкий, однак треба враховувати не тільки назву хвороби, але й ступінь її загострення.

Тобто за наявності однієї і тієї ж самої хвороби одна особа буде мати підстави для звільнення зі служби, а інша — тільки для переведення з бойової частини у не бойову.

Хвороби, які є підставою для звільнення з ЗСУ

Найбільш поширеними причинами звільнення є встановлення груп інвалідності військовим, тут вже альтернативи у відомства, за відсутності бажання військового продовжувати службу, немає.

Хвороби, які можуть впливати на придатність до військової служби, визначені у Переліку хвороб, ступеня їх вираження та впливу на організм людини. Його затверджено наказом Міністерства оборони України №402 Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

— Під категорію непридатних до проходження служби відносяться переважно ті ступені розвитку захворювань, які передбачені пунктом “а” відповідної статті. Дуже часто на фоні навантажень та стресу загострюються та переходять на критичну стадію хвороби зору, серцево-судинні хвороби з вираженою недостатністю, тяжкі неврологічні стани, системні хвороби сполучної тканини. Також психічні розлади та ПТСР можуть бути підставою для “списання”, — наголосила адвокатка.

З якими хворобами звільняють з ЗСУ: як звільнитися за станом здоров’я

Якщо стан здоров’я дає підстави для звільнення, військовослужбовцю потрібно оформити відповідний рапорт. До нього додають документи, які підтверджують підставу для звільнення.

У рапорті варто зазначити причину звільнення, а також вказати, чи бажає військовослужбовець проходити службу у військовому резерві ЗСУ за відповідною військово-обліковою спеціальністю. Також зазначається ТЦК та СП, до якого потрібно направити особову справу.

Для звільнення за станом здоров’я ключовим документом буде висновок або постанова ВЛК про непридатність до військової служби чи тимчасову непридатність із повторним оглядом через 6-12 місяців. Саме на підставі такого рішення оформлюється звільнення.

До рапорту залежно від конкретної ситуації можуть додаватися медичні документи, документи про інвалідність та інші папери, які підтверджують підставу для звільнення.

Якщо через поранення або хворобу військовослужбовець фізично не може самостійно подати рапорт, законодавство передбачає можливість його складання іншою особою за рішенням самого військовослужбовця, зокрема представником закладу охорони здоров’я.

Скільки розглядають рапорт на звільнення

Рапорт про звільнення командир має розглянути невідкладно, але не пізніше 48 годин з моменту подання.

Після ухвалення рішення видається наказ про звільнення. Далі військова частина проводить необхідні розрахунки та оформлює документи для виключення військовослужбовця зі списків особового складу.

У разі звільнення за станом здоров’я виплата грошового забезпечення має свої особливості, зокрема для військовослужбовців, які на момент звільнення перебувають на лікуванні.

Що робити, якщо у звільненні відмовили

Якщо військовослужбовець має законні підстави для звільнення, але отримав відмову, її можна оскаржити.

Спочатку можна звернутися зі скаргою до вищого командування. Якщо це не допомогло, рішення або бездіяльність можна оскаржити в суді в порядку адміністративного судочинства.

При цьому важливо мати документи, які підтверджують стан здоров’я та право на звільнення. Самого діагнозу для цього може бути недостатньо — вирішальне значення має висновок ВЛК та ступінь порушення функцій організму.

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