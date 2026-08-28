27 серпня інформаційно-аналітичний проєкт Громадянська оборона, який виходить на телеканалі ICTV2, відзначив 12 років від дня свого заснування.

Створена у 2014 році як майданчик для критичного мислення та системного розвінчування ворожих міфів, програма залишається одним із головних інструментів протидії російській дезінформації.

Проєкт Громадянська оборона відзначає 12-річчя

За 12 років в ефір ICTV та ICTV2 вийшло 5 600 випусків загальною тривалістю понад 4 500 годин. За цей час проєкт зібрав вражальну аудиторію: лише на YouTube-каналі Громадянська оборона здобула 1,6 млрд переглядів.

Зараз дивляться

— Ідея проєкту народилася у 2014 році, коли російські новини ще були легко доступні в Україні, а на Сході країни телевізори подекуди просто ловили російський сигнал. Те, що там говорили, часто не вкладалося в голові, але ми бачили головне — цей контент реально впливає на українців, які за звичкою продовжували його споживати. Ми зрозуміли, що з російськими наративами потрібно системно працювати: розбирати їх, пояснювати механіку маніпуляцій і руйнувати пропагандистські конструкції. Так і народилася Громадянська оборона, — розповідає генеральна продюсерка програми Оксана Дихніч.

До початку повномасштабного вторгнення річне охоплення телепрограми сягало майже 20 млн глядачів. Сьогодні випуски проєкту можна дивитися в ефірі ICTV2, у національному телемарафоні Єдині новини, а також на YouTube-каналі Факти ICTV.

Програма продовжує тримати високі показники: за неповний 2026 рік Громадянську оборону на ТБ переглянули понад 6 млн людей, а діджитал-аудиторія щодня зростає на десятки тисяч користувачів.

— Громадянська оборона вже 12 років залишається одним із флагманів інформаційно-публіцистичного жанру спочатку на ICTV, а згодом і на ICTV2. Пройшло вже 12 років, а проєкт і сьогодні збирає високі телевізійні рейтинги та мільйонні перегляди в діджиталі, а це, мабуть, найкраще свідчення його незмінної актуальності й довіри глядачів. Я особливо пишаюся тим, що саме наш канал одним із перших на українському медіаринку почав системно говорити про пропаганду та інформаційну війну, пояснювати широкій аудиторії, як працюють маніпуляції. Ми, здається, першими розповіли широкому глядачу, що таке ІПСО — термін, який сьогодні вже став частиною нашого повсякденного лексикону, — зазначає генеральна продюсерка нон-скріптед проєктів телеканалів ICTV та ICTV2 Тетяна Гребенік.

Нагадаємо, що до 35-ї річниці Дня Незалежності України команда проєкту підготувала спецвипуск 35. Анатомія Незалежності: Асиметрія.

Епізод присвятили феномену асиметричної війни — стратегії, за якої українські військові нівелюють кількісну перевагу ворога завдяки технологіям, гнучкості та раціональним рішенням.

Фото: ICTV2

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