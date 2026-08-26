У столиці підійшли до кінця знімання шостого сезону популярного детективного серіалу Розтин покаже для телеканалу ICTV2.

Глядачів чекають 24 нових епізоди з заплутаними розслідуваннями, боротьбою з потужною кримінальною організацією та появою у касті відомих акторів — Андрія Федінчика, Ірини Сопонару та Даніїла Маржеця.

Розтин покаже: завершилися зйомки шостого сезону

Проєкт розповідає про будні судово-медичного бюро. За сюжетом, досвідчена судмедекспертка Яна Гончар (Ольга Гришина) знаходить вирішальні докази під час розтинів, а слідчий Олег Гончар (Артемій Єгоров) разом із командою криміналістів виходить на слід злочинців. Водночас героям доводиться розплутувати й власні непрості стосунки.

Зараз дивляться

У нових серіях слідчий Олег Гончар береться допомогти давньому знайомому Микиті Фарині (Даніїл Маржець). Той переконаний, що бачив свою сестру Олександру, яку тривалий час вважали загиблою. Звичайний пошук зниклої швидко переростає в небезпечну протистояння з масштабним злочинним синдикатом, під загрозою опиняється вся команда бюро.

У шостому сезоні глядачі знову побачать улюблених акторів: Ольгу Гришину, Артемія Єгорова, Ігоря Портянка, Федіра Гуринця, Сергія Деньгу, Вікторію Білан та Анастасію Пустовіт.

До акторського складу приєднався Андрій Федінчик — він втілить складного та глибокого персонажа, деталі про якого поки тримають у таємниці. Ірина Сопонару зіграє нову героїню, яка внесе корективи в особисте життя одного з працівників бюро.

Особливою подією сезону стане кадровий дебют маленького Яреми — сина акторки Вікторії Білан. У серіалі він зіграє дитину її екранної героїні Анжели та Зіновія Вікентійовича, що додасть історії родинного затишку та гумору.

— У мого персонажа буде багато викликів, головний із яких – як зберегти родину. Йому непросто дається батьківство, бо маленькі діти потребують надзвичайно багато уваги й забирають весь час у дружини… Зіновію порадами допомагатиме друг і колега Свят, а от що з цього вийде – скоро побачимо, — ділиться актор Ігор Портянко.

Головна інтрига сезону — розвиток стосунків між Яною та Олегом Гончарами. Творці обіцяють нові випробування, емоційні сплески та спроби розставити крапки в спільному майбутньому.

— У моєї героїні буде багато пригод, як завжди. Вона отримуватиме чимало пропозицій – і особистих, і робочих… Щодо нових захоплень, то нагадаю: головне і постійне захоплення Яни Віталіївни – це її робота. Будуть небезпеки, які ще більше об’єднають нашу команду і… подружжя Гончарів, — розповіла акторка Ольга Гришина.

Виробництвом нового сезону опікувалася компанія Mamas Film Production.

Дату прем’єри шостого сезону в ефірі ICTV2 оголосить згодом.

Нагадаємо, що п’ятий сезон детективу, який вийшов навесні 2026 року, став лідером телеперегляду та зібрав біля екранів 6,9 млн глядачів.

Фото: ICTV2

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