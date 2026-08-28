27 августа информационно-аналитический проект Гражданская оборона, выходящий на телеканале ICTV2, отметил 12 лет со дня основания.

Созданная в 2014 году как площадка для критического мышления и системного развенчивания враждебных мифов, программа остается одним из главных инструментов противодействия российской дезинформации.

Проект Гражданская оборона отмечает 12-летие

За 12 лет в эфир ICTV и ICTV2 вышло 5600 выпусков общей продолжительностью свыше 4500 часов. За это время проект собрал впечатляющую аудиторию: только на YouTube-канале Гражданская оборона получила 1,6 млрд просмотров.

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— Идея проекта родилась в 2014 году, когда российские новости еще были легко доступны в Украине, а на Востоке страны телевизоры иногда просто ловили российский сигнал. То, что там говорили, часто не укладывалось в голове, но мы видели главное — этот контент реально влияет на украинцев, по привычке продолжавших его потреблять. Мы поняли, что с российскими нарративами нужно системно работать: разбирать их, объяснять механику манипуляций и разрушать пропагандистские конструкции. Так и родилась Гражданская оборона, — рассказывает генеральный продюсер программы Оксана Дыхнич.

К началу полномасштабного вторжения годовой охват телепрограммы достигал почти 20 млн зрителей. Сегодня выпуски проекта можно смотреть в эфире ICTV2, в национальном телемарафоне Єдині новини, а также на YouTube канале Факты ICTV.

Программа продолжает держать высокие показатели: за неполный 2026 год Гражданскую оборону на ТВ просмотрело более 6 млн человек, а диджитал-аудитория ежедневно растет на десятки тысяч пользователей.

— Гражданская оборона уже 12 лет остается одним из флагманов информационно-публицистического жанра сначала на ICTV, а затем и на ICTV2. Прошло уже 12 лет, а проект и сегодня собирает высокие телевизионные рейтинги и миллионные просмотры в диджитале, а это, пожалуй, лучшее свидетельство его неизменной актуальности и доверия зрителей. Я особенно горжусь тем, что именно наш канал одним из первых на украинском медиарынке начал системно говорить о пропаганде и информационной войне, объяснять широкой аудитории, как работают манипуляции. Мы, кажется, первыми рассказали широкому зрителю, что такое ИПСО — термин, который сегодня уже стал частью нашего повседневного лексикона, — отмечает генеральная продюсер нон-скриптед проектов телеканалов ICTV и ICTV2 Татьяна Гребеник.

Напомним, что к 35-летию Дня Независимости Украины команда проекта подготовила спецвыпуск 35. Анатомия Независимости: Асимметрия.

Эпизод посвятили феномену асимметричной войны — стратегии, при которой украинские военные нивелируют количественное преимущество врага благодаря технологиям, гибкости и рациональным решениям.

Фото: ICTV2

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