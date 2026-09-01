Могли б дати Україні понад $4 млрд: Зеленський розкритикував Раду за провалені закони
- Володимир Зеленський розкритикував голосування у Верховній Раді, під час якого депутати не підтримали п’ять важливих законів.
- Три законопроєкти могли забезпечити Україні надходження понад $4 млрд.
- Ще два документи були необхідні для виконання програми співпраці з МВФ.
Президент Володимир Зеленський розкритикував голосування у Верховній Раді, під час якого депутати не підтримали три важливі законопроєкти, що мали забезпечити надходження понад $4 млрд, та два документи, необхідні для виконання програми співпраці з МВФ.
Про це він заявив під час вечірнього звернення у вівторок, 1 вересня.
Зеленський розкритикував Раду за провалені законопроєкти
За словами президента, залучення міжнародного фінансування в умовах війни є питанням виживання країни, а не політичного протистояння між партіями.
Глава держави наголосив, що кошти міжнародних партнерів необхідні для функціонування держави, оборони, соціальних виплат і підтримки громадян.
– Це не кошти влади чи опозиції. В Україні не буває зарплат учителів однієї фракції і вчителів іншої депутатської групи. Не буває зарплат військових тієї чи іншої частини парламентської зали, – заявив президент.
Він зауважив, що всі рішення, пов’язані з домовленостями України з міжнародними партнерами, повинні ухвалюватися в інтересах держави, навіть якщо вони складні або непопулярні.
За словами Зеленського, від рішень уряду та парламенту залежить отримання близько $30 млрд фінансування цьогоріч.
Президент закликав підтримувати законопроєкти, необхідні для виконання зобов’язань перед Євросоюзом. Голосування проти таких документів на тлі заяв про підтримку євроінтеграції є суперечливою позицією.
Нагадаємо, Верховна Рада не підтримала законопроєкт №15460, необхідний для запровадження нових правил митного оформлення міжнародних посилок вартістю до €150. Документ пов’язаний із запланованим скасуванням пільги на сплату ПДВ для таких відправлень.