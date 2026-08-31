Рада оборони міста Києва ухвалила звернення до Кабінету міністрів України щодо оновлення протоколів безпеки та правил життєдіяльності столиці в нинішніх умовах.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Чи змінять комендантську годину та рух мостами під час тривог

Напрацьовані пропозиції передбачають зняття обмежень на рух автотранспорту мостами під час повітряних тривог.

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Силам оборони та профільним підрозділам КМДА доручено невідкладно надати оптимальні рішення з цього приводу.

У разі затвердження урядом нових правил, Київ пропонує забезпечити безперебійну роботу Сирецько-Печерської (зеленої) лінії метрополітену, включаючи перевезення пасажирів потягами через Південний міст між лівим та правим берегами.

Наземний комунальний транспорт наразі вже курсує під час тривог.

Місто ініціює пом’якшення обмежень комендантської години для покращення логістики, зокрема, дозволивши рух транзитного вантажного транспорту вночі.

Також це дозволить пасажирам діставатися з вокзалів у разі запізнення потягів чи іншого міжміського та міжнародного транспорту, який прибуває під час дії комендантської години.

Крім цього, столиця представить уряду новий алгоритм функціонування для бізнесу, навчальних та медичних закладів, а також комунальних установ, які надають сервісні послуги містянам.

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