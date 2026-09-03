Росіяни запустили в свій інформаційний простір чергову брехню про захоплення низки населених пунктів на Харківщині та змикання Вовчанського котла.

Про це повідомляє 16 армійський корпус ЗСУ.

Фейк про Вовчанський котел

За даними українських військових, протягом останніх шести місяців у смузі оборони 16 армійського корпусу не було втрати позицій. Сили оборони не лише стримують спроби російських окупантів просунутися, а й відновили положення в районах населених пунктів Мілове та Одрадне.

Зараз дивляться

Наразі противник намагається невеликими групами піхоти проникати вглиб українських оборонних позицій. Українські військові зазначають, що такі групи своєчасно виявляють, після чого по них завдають вогневого ураження.

У 16 армійському корпусі також повідомили про втрати російських військ за останній тиждень. За цей період, за даними ЗСУ, було ліквідовано 154 військовослужбовців РФ, ще 124 отримали поранення.

Крім того, українські військові знищили одну реактивну систему залпового вогню, чотири гармати, 17 одиниць спеціальної техніки та 43 автомобілі.

Навіщо РФ поширює заяви про перемоги

У 16 армійському корпусі вважають, що російське Міноборони та пропаганда намагаються створити інформаційний фон із перемогами на фронті на тлі проблем усередині Росії. Особливо це робиться перед виборами до Держдуми.

Йдеться, зокрема, про енергетичну кризу, удари по російських нафтопереробних підприємствах і складах, а також внутрішньополітичні питання. За оцінкою українських військових, демонстрація нібито успішного наступу має відвернути увагу від цих проблем і зменшити суспільні дискусії щодо можливої мобілізації в РФ.

Заяву про нібито Вовчанський котел у 16 армійському корпусі називають черговим прикладом російської інформаційної кампанії, порівнюючи її з попередніми заявами пропаганди про нібито контроль над Куп’янськом та визволення Святогорська.

Вовчанськ на карті

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