Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Втрати ворога на 6 вересня: ЗСУ знищили 1 390 військових РФ та 33 гармати
Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували близько 1 390 російських військових, три танки на п’ять бойових бронемашин.
Загальні втрати армії ворога за початку повномасштабного вторгнення на 1 655-ту добу становлять близько 1 496 440 окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
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Втрати ворога на 6 вересня 2026 року
- особового складу – близько 1 496 440 (+1 390) осіб;
- танків – 12 331 (+3);
- бойових броньованих машин – 25 278 (+5);
- артилерійських систем – 49 260 (+33);
- РСЗВ / MLRS – 2 096 (+3);
- засоби ППО – 1 605 (+1);
- літаків – 441 (+0);
- гелікоптерів – 355 (+0);
- наземні робототехнічні комплекси – 2 507 (+5).
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 501 244 (+1 435).
- крилаті ракети – 5 070 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 144 435 (+392) од.
- спеціальна техніка – 4 644 (+0) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 656-ту добу.
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