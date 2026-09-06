Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували близько 1 390 російських військових, три танки на п’ять бойових бронемашин.

Загальні втрати армії ворога за початку повномасштабного вторгнення на 1 655-ту добу становлять близько 1 496 440 окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 6 вересня 2026 року

  • особового складу – близько 1 496 440 (+1 390) осіб;
  • танків – 12 331 (+3);
  • бойових броньованих машин – 25 278 (+5);
  • артилерійських систем – 49 260 (+33);
  • РСЗВ / MLRS – 2 096 (+3);
  • засоби ППО – 1 605 (+1);
  • літаків – 441 (+0);
  • гелікоптерів – 355 (+0);
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 507 (+5).
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 501 244 (+1 435).
  • крилаті ракети – 5 070 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 144 435 (+392) од.
  • спеціальна техніка – 4 644 (+0) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 656-ту добу.

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