Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували близько 1 390 російських військових, три танки на п’ять бойових бронемашин.

Загальні втрати армії ворога за початку повномасштабного вторгнення на 1 655-ту добу становлять близько 1 496 440 окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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Втрати ворога на 6 вересня 2026 року

особового складу – близько 1 496 440 (+1 390) осіб;

танків – 12 331 (+3);

бойових броньованих машин – 25 278 (+5);

артилерійських систем – 49 260 (+33);

РСЗВ / MLRS – 2 096 (+3);

засоби ППО – 1 605 (+1);

літаків – 441 (+0);

гелікоптерів – 355 (+0);

наземні робототехнічні комплекси – 2 507 (+5).

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 501 244 (+1 435).

крилаті ракети – 5 070 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 144 435 (+392) од.

спеціальна техніка – 4 644 (+0) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 656-ту добу.

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