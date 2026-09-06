Вибухи на Рязанському НПЗ пролунали у ніч проти 6 вересня. Ймовірно, причиною стала атака безпілотників. На заводі спалахнула пожежа.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Вибухи на Рязанському НПЗ 6 вересня: які наслідки

У мережі з’явилися відео з місця події. На оприлюднених кадрах видно пожежу та густі клуби диму. Стверджується, що горить територія Рязанського нафтопереробного заводу.

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Також у соцмережах поширюють відеозаписи, на яких у небі над Рязанню помітні невідомі безпілотники.

Проєктна потужність Рязанського НПЗ становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Підприємство є одним із ключових нафтопереробних заводів у центральній частині Росії. Рязанський НПЗ належить російській компанії Роснефть.

Цієї ночі під масованою атакою безпілотників опинилася і Ростовська область Росії.

Наліт тривав понад три години. Потужні вибухи чути в Ростові-на-Дону, Азові, Батайську та прилеглих до них районах.

Робота протиповітряної оборони та можливі влучання супроводжуються гучними звуками.

У регіоні фіксують наслідки атаки. У Ростові мешканці відчувають сильний запах диму, також видно пожежу.

Нагадаємо, 31 липня Reuters із посиланням на джерела повідомляв, що Рязанський нафтопереробний завод після атаки ЗСУ припинив переробку нафти та може зупинитися на період близько двох тижнів.

Рязанський НПЗ призупиняв роботу після атаки безпілотників у травні цього року. Тоді була пошкоджена частина його інфраструктури.

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