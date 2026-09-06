Ирина Гамалий, редактор сайта
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Потери врага на 6 сентября: ВСУ уничтожили 1 390 военнослужащих РФ и 33 пушки
В течение минувших суток Силы обороны ликвидировали около 1 390 российских военнослужащих, три танка и пять боевых бронемашин.
Общие потери армии врага с начала полномасштабного вторжения на 1 655-е сутки составляют около 1 496 440 оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Потери врага на 6 сентября 2026 года
- личного состава – около 1 496 440 (+1 390) человек;
- танков – 12 331 (+3);
- боевых бронированных машин – 25 278 (+5);
- артиллерийских систем – 49 260 (+33);
- РСЗО / MLRS – 2 096 (+3);
- средства ПВО – 1 605 (+1);
- самолетов – 441 (+0);
- вертолетов – 355 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 2 507 (+5).
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 501 244 (+1 435).
- крылатые ракеты – 5 070 (+0) ед.
- корабли / катера – 35 (+0) ед.
- подводные лодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 144 435 (+392) ед.
- специальная техника – 4 644 (+0) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 656-е сутки.
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