В течение минувших суток Силы обороны ликвидировали около 1 390 российских военнослужащих, три танка и пять боевых бронемашин.

Общие потери армии врага с начала полномасштабного вторжения на 1 655-е сутки составляют около 1 496 440 оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Потери врага на 6 сентября 2026 года

  • личного состава – около 1 496 440 (+1 390) человек;
  • танков – 12 331 (+3);
  • боевых бронированных машин – 25 278 (+5);
  • артиллерийских систем – 49 260 (+33);
  • РСЗО / MLRS – 2 096 (+3);
  • средства ПВО – 1 605 (+1);
  • самолетов – 441 (+0);
  • вертолетов – 355 (+0);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 507 (+5).
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 501 244 (+1 435).
  • крылатые ракеты – 5 070 (+0) ед.
  • корабли / катера – 35 (+0) ед.
  • подводные лодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 144 435 (+392) ед.
  • специальная техника – 4 644 (+0) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 656-е сутки.

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