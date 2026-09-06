Зеленський: готові до розмови з представниками Трампа, пропозиції підготовлені
- Українська переговорна група провела нараду перед зустріччю зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.
- Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до розмови.
У неділю, 6 вересня, українська переговорна група провела нараду напередодні зустрічі з представниками президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.
Нарада перед зустріччю з Віткоффом і Кушнером: що відомо
– Нарада з нашою переговорною групою перед зустріччю з представниками президента Америки. Готові до розмови. Україна завжди є і буде конструктивною. Ми зацікавлені у наближенні завершення війни, – зазначив президент.
Зеленський заявив, що Україна потребує миру, гарантій безпеки та “достойного характеру повоєнного миру”.
– Наші пропозиції підготовлені. Важливо працювати скоординовано, змістовно та реалістично, – підсумував він.
Нагадаємо, сьогодні в Кремлі завершилася зустріч російського президента Володимира Путіна зі спеціальними посланцями Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Переговори тривали понад три години.
Під час розмови обговорювали не лише питання України. Сторони розглянули можливість реалізації російсько-американських проєктів.
Путін знову заявив про необхідність усунення першопричин війни.
Представники президента США прибули до Кремля ввечері 5 вересня, після чого розпочали переговори з російським диктатором.
Американських представників супроводжував Кирило Дмитрієв, який відповідає за економічне співробітництво.
Фото: Володимир Зеленський