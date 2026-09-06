У неділю, 6 вересня, українська переговорна група провела нараду напередодні зустрічі з представниками президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

Нарада перед зустріччю з Віткоффом і Кушнером: що відомо

– Нарада з нашою переговорною групою перед зустріччю з представниками президента Америки. Готові до розмови. Україна завжди є і буде конструктивною. Ми зацікавлені у наближенні завершення війни, – зазначив президент.

Зеленський заявив, що Україна потребує миру, гарантій безпеки та “достойного характеру повоєнного миру”.

Зараз дивляться

– Наші пропозиції підготовлені. Важливо працювати скоординовано, змістовно та реалістично, – підсумував він.

Нагадаємо, сьогодні в Кремлі завершилася зустріч російського президента Володимира Путіна зі спеціальними посланцями Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Переговори тривали понад три години.

Під час розмови обговорювали не лише питання України. Сторони розглянули можливість реалізації російсько-американських проєктів.

Путін знову заявив про необхідність усунення першопричин війни.

Представники президента США прибули до Кремля ввечері 5 вересня, після чого розпочали переговори з російським диктатором.

Американських представників супроводжував Кирило Дмитрієв, який відповідає за економічне співробітництво.

Фото: Володимир Зеленський

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.