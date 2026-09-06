Зеленский: готовы к разговору с представителями Трампа, предложения подготовлены
- Украинская переговорная группа провела совещание перед встречей со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
- Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к разговору.
В воскресенье, 6 сентября, украинская переговорная группа провела совещание накануне встречи с представителями президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.
Совещание перед встречей с Уиткоффом и Кушнером: что известно
— Совещание с нашей переговорной группой перед встречей с представителями президента Америки. Готовы к разговору. Украина всегда является и будет конструктивной. Мы заинтересованы в приближении завершения войны, — отметил президент.
Зеленский заявил, что Украина нуждается в мире, гарантиях безопасности и “достойном характере послевоенного мира”.
— Наши предложения подготовлены. Важно работать скоординированно, содержательно и реалистично, — подытожил он.
Напомним, сегодня в Кремле завершилась встреча российского президента Владимира Путина со специальными посланниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Переговоры продолжались более трех часов.
Во время разговора обсуждали не только вопросы Украины. Стороны рассмотрели возможность реализации российско-американских проектов.
Путин снова заявил о необходимости устранения первопричин войны.
Представители президента США прибыли в Кремль вечером 5 сентября, после чего начали переговоры с российским диктатором.
Американских представителей сопровождал Кирилл Дмитриев, который отвечает за экономическое сотрудничество.
Фото: Владимир Зеленский