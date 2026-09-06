В воскресенье, 6 сентября, украинская переговорная группа провела совещание накануне встречи с представителями президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

Совещание перед встречей с Уиткоффом и Кушнером: что известно

— Совещание с нашей переговорной группой перед встречей с представителями президента Америки. Готовы к разговору. Украина всегда является и будет конструктивной. Мы заинтересованы в приближении завершения войны, — отметил президент.

Зеленский заявил, что Украина нуждается в мире, гарантиях безопасности и “достойном характере послевоенного мира”.

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— Наши предложения подготовлены. Важно работать скоординированно, содержательно и реалистично, — подытожил он.

Напомним, сегодня в Кремле завершилась встреча российского президента Владимира Путина со специальными посланниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Переговоры продолжались более трех часов.

Во время разговора обсуждали не только вопросы Украины. Стороны рассмотрели возможность реализации российско-американских проектов.

Путин снова заявил о необходимости устранения первопричин войны.

Представители президента США прибыли в Кремль вечером 5 сентября, после чего начали переговоры с российским диктатором.

Американских представителей сопровождал Кирилл Дмитриев, который отвечает за экономическое сотрудничество.

Фото: Владимир Зеленский

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