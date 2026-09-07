1 вересня в Україні розпочався новий 2026/2027 навчальний рік. Для школярів, першокласників, студентів та їхніх батьків це час повернення до навчання, нових планів і витрат.

Як розповів Голова Комісії ВРУ із захисту ВПО Павло Фролов у своєму ТГ-каналі, держава передбачила для дітей і молоді зі статусом ВПО низку освітніх пільг, від першочергового зарахування до закладів освіти до соціальних стипендій та допомоги під час вступу. Але для кожної з них діють свої умови.

Розповідаємо, які є пільги для дітей та студентів ВПО у 2026 році.

Зараз дивляться

Які є пільги для дітей ВПО у 2026 році у садочках та школах

Статус ВПО не означає, що всі виплати чи пільги призначаються за замовчуванням. Для окремих видів допомоги є додаткові вимоги, зокрема, щодо віку, форми навчання, навчання за державним замовленням або наявності вільних бюджетних місць.

Для дітей внутрішньо переміщених осіб передбачене першочергове право на зарахування до державних і комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти за місцем фактичного проживання.

Це дає можливість родинам ВПО швидше влаштувати дитину до садочка або школи після переїзду. Йдеться саме про першочерговість, а не про автоматичне зарахування до будь-якого обраного закладу.

Чи є пільги для дітей ВПО на харчування у школах

З 1 вересня 2026 року змінилися правила харчування школярів. Учні комунальних закладів загальної середньої освіти, які навчаються очно або за змішаною формою, мають отримувати безоплатне гаряче харчування. Ця можливість не залежить від того, чи має дитина статус ВПО.

Тобто безкоштовне харчування у школі у цьому випадку є загальною державною підтримкою для відповідної категорії учнів, а не окремою пільгою саме для переселенців.

Пакунок школяра для першокласників

Ще одна форма підтримки стосується дітей, які у 2026 році йдуть до першого класу. У межах програми Пакунок школяра першокласникам передбачена одноразова виплата 5 000 грн. Її можна використати на речі, необхідні дитині для навчання, зокрема одяг, взуття, канцелярське приладдя та книжки.

Отже, сім’ї ВПО, у яких дитина стала першокласником, можуть скористатися цією допомогою на загальних умовах, якщо відповідають вимогам програми.

Пільги для студентів ВПО у 2026 році в Україні

Для студентів із числа ВПО передбачені окремі освітні гарантії. Зокрема це право на соціальну стипендію.

Проте отримати її можуть не всі студенти лише за фактом наявності довідки ВПО. Важливо, щоб студент навчався за денною формою за державним або регіональним замовленням та не мав академічної заборгованості.

У 2026 році розмір соціальної стипендії для студентів закладів вищої освіти становить 1 180 грн, а для студентів коледжів — 890 грн.

Тому перед оформленням виплати варто звернутися до закладу освіти та уточнити, чи відповідає студент усім необхідним умовам.

Переведення на бюджет для студентів ВПО

Пільгами студентам ВПО передбачене пріоритетне право на переведення на навчання за державним замовленням. Йдеться про випадки, коли у закладі освіти є вакантні бюджетні місця.

Однак і тут статус ВПО сам по собі не гарантує переведення. Враховується конкурсний бал. Залежно від спеціальності він має становити щонайменше 120 або 130 балів.

Хто має право на першочергове поселення у гуртожиток

Для студентів ВПО передбачене першочергове поселення до гуртожитків закладів освіти.

Це важливо для молоді, яка через війну була змушена переїхати та не має можливості проживати у власному житлі за місцем навчання. Для учнів закладів професійної освіти передбачене безоплатне проживання у гуртожитку.

Окремі освітні гарантії передбачені для вступників, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали звідти.

Для них діють спеціальні умови та спрощені механізми вступу до українських закладів освіти. Це дає можливість отримати освіту в Україні без проходження усіх процедур на загальних умовах, які застосовуються до інших вступників.

Конкретний порядок вступу залежить від категорії вступника та обраного закладу освіти, тому перед поданням документів варто уточнити актуальні умови прийому.

Які документи потрібні для оформлення пільг для дітей та студентів ВПО у 2026 році

Для підтвердження статусу ВПО закладу освіти потрібно надати копію довідки ВПО дитини або студента.

Проте однієї довідки недостатньо. Залежно від конкретної пільги або виплати можуть знадобитися документи, які підтверджують вік, форму навчання, навчання за державним замовленням, відсутність академічної заборгованості чи інші обставини.

Тому перед оформленням допомоги краще звернутися безпосередньо до адміністрації закладу освіти або відповідального структурного підрозділу та уточнити перелік документів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.