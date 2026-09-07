1 сентября в Украине начался новый 2026/2027 учебный год. Для школьников, первоклассников, студентов и их родителей это время возвращения к обучению, новым планам и расходам.

Как рассказал глава Комиссии ВРУ по защите ВПЛ Павел Фролов в своем ТГ-канале, государство предусмотрело для детей и молодежи со статусом ВПЛ ряд образовательных льгот, от первоочередного зачисления в учебные заведения до социальных стипендий и помощи при поступлении. Но для каждого из них действуют свои условия.

Рассказываем, какие льготы для детей и студентов ВПЛ в 2026 году.

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Какие льготы для детей ВПЛ в 2026 году в садах и школах

Статус ВПЛ не означает, что все выплаты или льготы назначаются по умолчанию. Для отдельных видов помощи есть дополнительные требования, в частности, по возрасту, форме обучения, обучению по государственному заказу или наличию свободных бюджетных мест.

Для детей внутриперемещенных лиц предусмотрено первоочередное право на зачисление в государственные и коммунальные учреждения дошкольного и общего среднего образования по месту фактического проживания.

Это дает возможность семьям ВПЛ скорее устроить ребенка в садик или школу после переезда. Речь идет именно о первоочередности, а не об автоматическом зачислении в любое выбранное заведение.

Есть ли льготы для детей ВПЛ на питание в школах

С 1 сентября 2026 года изменились правила питания школьников. Учащиеся коммунальных учреждений общего среднего образования, которые учатся очно или по смешанной форме, должны получать бесплатное горячее питание. Эта возможность не зависит от того, имеет ли ребенок статус ВПЛ.

То есть, бесплатное питание в школе в этом случае является общей государственной поддержкой для соответствующей категории учеников, а не отдельной льготой именно для переселенцев.

Пакунок школяра для первоклассников

Еще одна форма поддержки касается детей, которые в 2026 году идут в первый класс. В рамках программы Пакунок школяра первоклассникам предусмотрена единовременная выплата 5 000 грн. Ее можно использовать на вещи, необходимые ребенку для обучения, в частности одежду, обувь, канцелярские принадлежности и книги.

Следовательно, семьи ВПЛ, у которых ребенок стал первоклассником, могут воспользоваться этой помощью на общих условиях, если отвечают требованиям программы.

Льготы для студентов ВПЛ в 2026 году в Украине

Для студентов из числа ВПЛ предусмотрены отдельные образовательные гарантии. В частности, это право на социальную стипендию.

Однако получить ее могут не все студенты только по факту наличия справки ВПЛ. Важно, чтобы студент учился на дневной форме по государственному или региональному заказу и не имел академической задолженности.

В 2026 году размер социальной стипендии для студентов высшего образования составляет 1 180 грн, а для студентов колледжей — 890 грн.

Поэтому перед оформлением выплаты следует обратиться в учебное заведение и уточнить, отвечает ли студент всем необходимым условиям.

Перевод на бюджет для студентов ВПЛ

Льготами студентам ВПЛ предусмотрено приоритетное право на перевод на обучение по государственному заказу. Речь идет о случаях, когда в учебном заведении есть вакантные бюджетные места.

Однако и здесь статус ВПЛ сам по себе не гарантирует перевод. Учитывается конкурсный балл. В зависимости от специальности он должен составлять не менее 120 или 130 баллов.

Кто имеет право на первоочередное поселение в общежитие

Для студентов ВПЛ предусмотрено первоочередное поселение в общежития учебных заведений.

Это важно для молодежи, которая из-за войны была вынуждена переехать и не имеет возможности проживать в собственном жилье по месту обучения. Для учащихся учреждений профессионального образования предусмотрено бесплатное проживание в общежитии.

Отдельные образовательные гарантии предусмотрены для поступающих, проживающих на временно оккупированных территориях или уехавших оттуда.

Для них действуют специальные условия и упрощенные механизмы поступления в украинские учебные заведения. Это дает возможность получить образование в Украине без прохождения всех процедур на общих условиях, применяемых к другим поступающим.

Конкретный порядок поступления зависит от категории поступающего и избранного учебного заведения, поэтому перед предоставлением документов следует уточнить актуальные условия приема.

Какие документы необходимы для оформления льгот для детей и студентов ВПЛ в 2026 году

Для подтверждения статуса ВПЛ учебного заведения необходимо предоставить копию справки ВПЛ ребенка или студента.

Однако одной справки недостаточно. В зависимости от конкретной льготы или выплаты могут потребоваться документы, подтверждающие возраст, форму обучения, обучение по государственному заказу, отсутствие академической задолженности или другие обстоятельства.

Поэтому перед оформлением помощи лучше обратиться непосредственно в администрацию учебного заведения или ответственное структурное подразделение и уточнить перечень документов.

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