Українські спецпризначенці уразили російський літак Су-24 на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, опублікувавши відповідний відеозапис.

Ураження літака Су-24 у Криму

Як уточнюється, у ніч з 6 на 7 вересня оператори Департаменту активних дій ГУР МО України уразили російський літак Су-24 на території тимчасово окупованого Криму.

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– Влучний святковий удар по ворожому літаку — дивіться у відео. Збройна боротьба триває! Слава Україні, – йдеться у повідомленні.

Су-24 – це радянський та російський надзвуковий тактичний бомбардувальник із крилом змінної стрілоподібності, розроблений у 1960-х роках і прийнятий на озброєння в 1975 році.

Літак призначений для цілодобового та всепогодного завдання високоточних ракетно-бомбових ударів, зокрема на малих висотах, і здатний нести тактичну ядерну зброю.

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