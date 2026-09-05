Сили оборони уразили російську РЛС та комплекс РЕБ у Брянській області
- Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів ворога, зокрема РЛС, комплекс РЕБ та ретранслятор MESH-мереж у Брянській області РФ.
- Також під удар українських захисників потрапила ремонтна база підрозділу російських окупантів у Сокологірську на Луганщині.
Сили оборони України уразили низку військових цілей Росії протягом доби. Серед них – радіолокаційна станція, комплекс радіоелектронної боротьби та ретранслятор MESH-мереж.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Ураження РЛС, комплексу РЕБ та ретранслятора MESH-мереж РФ
За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом 4 вересня Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію російської армії у Картушині Брянської області на території Росії.
Як зазначається, у цій же області в районі Погара українські захисники завдали ударів по російському комплексу радіоелектронної боротьби, а у населеному пункті Злинці під удари потрапив ретранслятор MESH-мереж.
Крім цього, у Сокологірську Луганської області уражено ремонтну базу підрозділу російських окупантів. У Генштабі додали, що наразі ступінь завданих збитків уточнюється.