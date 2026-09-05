Сили оборони України уразили низку військових цілей Росії протягом доби. Серед них – радіолокаційна станція, комплекс радіоелектронної боротьби та ретранслятор MESH-мереж.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження РЛС, комплексу РЕБ та ретранслятора MESH-мереж РФ

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом 4 вересня Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію російської армії у Картушині Брянської області на території Росії.

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Як зазначається, у цій же області в районі Погара українські захисники завдали ударів по російському комплексу радіоелектронної боротьби, а у населеному пункті Злинці під удари потрапив ретранслятор MESH-мереж.

Крім цього, у Сокологірську Луганської області уражено ремонтну базу підрозділу російських окупантів. У Генштабі додали, що наразі ступінь завданих збитків уточнюється.

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