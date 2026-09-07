Украинские спецназовцы поразили российский самолет Су-24 на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, опубликовав соответствующую видеозапись.

Поражение самолета Су-24 в Крыму

Как уточняется, в ночь с 6 на 7 сентября операторы Департамента активных действий ГУР МО Украины поразили российский самолет Су-24 на территории временно оккупированного Крыма.

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– Точный праздничный удар по вражескому самолету – смотрите в видео. Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине, – говорится в сообщении.

Су-24 – советский и российский сверхзвуковой тактический бомбардировщик с крылом переменной стреловидности, разработанный в 1960-х годах и принятый на вооружение в 1975 году.

Самолет предназначен для круглосуточной и всепогодной задачи высокоточных ракетно-бомбовых ударов, в частности на малых высотах, и способен нести тактическое ядерное оружие.

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