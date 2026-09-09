Военно-морская база российских оккупантов в Новороссийске испытала комплексный удар Сил обороны Украины в ночь на 9 сентября. В результате атаки российские войска потеряли ряд военных плавсредств, в том числе ракетоносители.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем (СБС) Роберт Бровди с позывным Мадяр.

Атака по целям врага

По его словам, удар по военно-морской базе Новороссийска нанесли Силы обороны Украины с участием подразделений СБС.

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Сообщается, что подразделения Сил беспилотных систем атаковали российские военные объекты в районе Анапы и Геленджика. Наши дроны уничтожили палубный истребитель Су-33 и вертолет Ми-8 в районе Анапы.

В районе Геленджика также были поражены две российские радиолокационные станции – Каста 2Е2 и РЛС 92Н6 из состава зенитных ракетных комплексов С-300/С-400.

Всего за сутки подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили или уничтожили 2219 целей российских войск.

Среди них:

483 единицы личного состава, из которых 210 — ликвидировано,

49 точек вылета беспилотников,

30 РЛС, средств радиоэлектронной разведки, РЭБ и связи,

184 единицы автомобильной техники,

12 артиллерийских систем,

318 российских беспилотников.

С начала сентября, с 1 по 8 сентября, подразделения СБС уже поразили 16 201 цель противника. Среди них – 3289 единиц личного состава российских войск.

We are responding to Russia’s daily terrorist strikes – effectively and practically across its entire map. Over the past 24 hours, there have been results in Novorossiysk, in the Krasnodar region. A naval base was hit, including a terminal used to load oil, military port… pic.twitter.com/Szoqds72Xc — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 9, 2026

Отдельно Роберт Бровди отметил, что в сентябре существенно выросло среднесуточное количество уничтоженной дронами СБС живой силы РФ. В настоящее время этот показатель составляет 411 военных в сутки против 355 в среднем за сутки в августе.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Силы обороны будут отвечать России на ее ежедневные террористические удары.

– В Новороссийске поражена военно-морская база: терминал, привлеченный к отгрузке нефти, объекты военной гавани, военные корабли, носители Калибров, – подчеркнул президент.

В СБУ уточнили, что в районе Новороссийска зафиксировано поражение объектов хранения мазута и инфраструктуры терминала Шесхарис. На территории военно-морской базы и мазутного терминала зафиксированы пожары. Также подтверждены взрывы в районах базирования кораблей.

Зеленский поблагодарил за работу воинов СБУ, Сил беспилотных систем, Военно-морских сил, Главного управления разведки и пограничников.

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