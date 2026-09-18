Під час повітряної тривоги роботу пунктів пропуску в районах, де існує загроза російських атак, тимчасово призупиняють.

Під час тривог не працюватимуть ПП через загрозу з боку РФ

Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини, це необхідно, щоб уникнути скупчення людей та зменшити ризик загибелі чи поранень у разі удару.

За його словами, під час атак на західні регіони України російські війська завдають ударів і по прикордонних районах поблизу державного кордону та пунктів пропуску.

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Демченко нагадав, що Росія вже атакувала безпосередньо пункти пропуску на Одещині. Крім того, удари фіксують й на інших напрямках неподалік кордону.

Зокрема, на напрямку пункту пропуску Ягодин російські війська атакували автозаправну станцію на шляху до кордону, а також залізничну інфраструктуру, розташовану за кілька кілометрів від пункту пропуску. За словами речника ДПСУ, напередодні на цьому напрямку також зафіксували влучання російського безпілотника за кілька кілометрів від кордону.

У ДПСУ пояснили, що алгоритм дій під час повітряної тривоги передбачає призупинення пропускних операцій у тих районах, де є загроза російського удару.

Такі обмеження запроваджують насамперед для того, щоб не допустити великого скупчення людей на пунктах пропуску та уникнути жертв у разі їх безпосереднього обстрілу.

Фото: Медіацентр Україна

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