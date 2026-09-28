У вівторок, 29 вересня, застосування заходів обмеження в Україні не планується.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла 29 вересня: що відомо

– 29 вересня відключення не прогнозуються. Застосування заходів обмеження споживання не плануються, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго рекомендують перенести користування потужними електроприладами на денні години – з 10:00 до 16:00. Та використовувати електроенергію ощадливо ввечері.

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Нагадаємо, сьогодні вранці були нові знеструмлення у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Київській та Одеській областях внаслідок російських обстрілів.

Енергетики робили усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання і заживити всіх споживачів.

Через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково залишаються знеструмленими 11 населених пунктів у Сумській та Полтавській областях.

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. 28 вересня станом на 9:30 воно було на тому ж рівні, що і в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 25 вересня.

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