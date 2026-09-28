Упродовж нічної атаки на Україну армія РФ застосувала 165 безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 28 вересня: що відомо

Починаючи з 18:00 27 вересня, російські війська атакували Україну 165 безпілотниками.

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Так, під час нічної атаки противник застосував:

ударні БпЛА типу Shahed, 79 із яких були реактивними;

безпілотники Гербера;

дрони-імітатори типу Пародія.

Безпілотники запускали з районів Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська та Шаталова у РФ, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Гвардійського в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:00 28 вересня протиповітряна оборона збила або подавила 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях. Ще на семи локаціях впали уламки збитих цілей.

Атака на Україну триває. У повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 678-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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