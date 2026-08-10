Російські військові наразі можуть одночасно випустити залп із 77 балістичних і крилатих ракет. Проте Москва планує збільшити цю кількість до 200.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) в інтерв’ю Associated Press.

Мадяр про загрози ракетних ударів РФ

За його словами, Україні критично не вистачає ракет-перехоплювачів до американських ЗРК Patriot – це єдині системи протиповітряної оборони, які ЗСУ мають в своєму арсеналі для протидії балістичним ракетам Росії.

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Це означає, що десятки ракет, випущених Росією під час масованих обстрілів, проходять крізь цілі та завдають ударів по них, зазначають у виданні.

– Навіть якщо їм вдасться випустити лише половину цього, все це летітиме на нас, – сказав Мадяр.

На думку командувача, єдиний спосіб зменшити цю кількість – завдати ударів по кожному об’єкту, що бере участь у виробництві цих ракет, зокрема, на території Російської Федерації.

Він також вказав на інші загрози, з якими стикається Україна. За його словами, концентрація реактивних безпілотників Shahed, які Україні набагато важче збити, за останні тижні зросла вдвічі.

Крім цього, Росія працює над тим, щоб протидіяти перевазі України на фронті. Зокрема, Москва встановлює системи глушіння в масштабах, які певною мірою погіршать зв’язок Starlink.

Також Росія також будує власну систему супутникового зв’язку, щоб конкурувати зі Starlink, сказав він. На думку Мадяра, це ризик для всієї планети, тому що диктатура отримає доступ до інформації по всій земній кулі.

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