У Києві близько 11:30 5 жовтня сталася ДТП за участю двох маршруток.

Про це повідомила поліція Києва.

ДТП у Києві 5 жовтня: що відомо

Аварія сталася близько 11:30 на вулиці Симиренка у Святошинському районі столиці.

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За попередньою інформацією правоохоронців, зіткнулися два маршрутні автобуси.

Наразі відомо, що внаслідок ДТП постраждали троє людей, серед яких дитина. Потерпілим надають необхідну медичну допомогу, інформація про їхній стан наразі уточнюється.

На місці аварії працюють слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та медики.

Обставини зіткнення двох маршруток встановлюють правоохоронці.

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